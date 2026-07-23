El Barrio del Oeste instala un photocall con las dos estrellas de la Selección Española

El Barrio del Oeste no ha querido olvidarse de plasmar en su historia uno de los momentos más importantes para España, la obtención de la segunda medalla tras imponerse a la Selección de Argentina por uno a cero gracias a un gol de Ferrán Torres en la prórroga.

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De este modo, se ha pensado en realizar este espacio para “inmortalizar este momento y compartir su pasión por La Roja”, ubicando el mismo en la calle NIeto Bonal, pudiéndose disfrutar desde este preciso instante e invitando además a subir las fotos a las redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ZOES Asociación Barrio Oeste (@zoesasociacionbarriooeste) De este modo, y tal y como ha explicado la propia Asociación Zoes, promotora de esta iniciativa, se “continúa apostando por intervenciones creativas que llenan de vida sus calles, generando actividad y apoyando al comercio de proximidad, convirtiendo el espacio público en un lugar de encuentro y celebración”.