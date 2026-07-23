El reto viral de defecar en piscinas que vuelve a Salamanca y que ha afectado a tres zonas diferentes este 2026

Hace siete años, llegaba a Salamanca uno de los retos virales más curiosos y raros del mundo de internet, defecar en las piscinas para después subirlo a redes sociales. A pesar de que la mayoría de los usuarios que acuden a estos lugares tienen un comportamiento adecuado, otros tantos deciden dejar su ‘regalo’ en las piscinas, sin saber el daño que ocasionan tanto al resto de personas que se encuentran en el lugar como a los servicios que trabajan en las mismas.

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En 2019, se daba la circunstancia de que alguien “por hacer la gracia” había defecado en una de las piscinas de Cabrerizos, obligando a cortar el baño de manera momentánea a muchos de los usuarios que disfrutaban ese día de las instalaciones municipales. Seis años después, en 2025, otros jóvenes decidían realizar estas necesidades en la piscina de Villares de la Reina, obligando a cerrarla para poder realizar los procesos de higienización y que esté totalmente desinfectada para que los usuarios puedan disfrutarla.

Pues bien, ante lo que podían ser dos casos aislados en 2019 y en 2025, en esta ocasión ha ocurrido en cuestión de un mes en tres zonas diferentes. Por un lado, hace tres semanas, en la piscina de Garrido una persona decidía defecar en uno de los vasos, obligando a evacuar a la gente de la misma. Este lunes, 20 de julio, otras dos personas decidieron hacerlo pero en otros dos puntos diferentes, por un lado en San José y por otro lado en las piscinas municipales de La Aldehuela, tal y como adelantó SALAMANCA24HORAS.

En estos últimos, todo apunta a que este famoso reto viral ha vuelto a Salamanca, por lo que se puede convertir en ganar unos cuántos seguidores en internet por hacer la gracia, se causa grandes estragos en el personal encargado de las piscinas, que tienen que ponerse manos a la obra para retirar la hez.