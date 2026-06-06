Salamanca inaugura el verano con la apertura de sus piscinas municipales

Salamanca ha dado este sábado 6 de junio el pistoletazo de salida a la temporada de piscinas municipales, que se prolongará hasta el próximo 6 de septiembre en los recintos del Helmántico, La Aldehuela, Pizarrales, Rosa Colorado, Tejares, Garrido y San José.

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Desde primera hora de la mañana, muchos salmantinos han aprovechado la apertura para disfrutar del primer baño de la temporada, especialmente en una jornada marcada por el buen tiempo.

Las instalaciones permanecen abiertas todos los días de la semana, de lunes a domingo, en horario de 11:00 a 21:00 horas.

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Además de las piscinas al aire libre, continúan operativas distintas instalaciones cubiertas. La piscina climatizada de La Alamedilla mantiene su horario de lunes a viernes de 7:00 a 23:00 horas, y los sábados de 9:00 a 20:00 horas. En el caso de la piscina de San José, abre de lunes a viernes de 7:00 a 22:30 horas, los sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos y festivos de 9:00 a 14:00 horas.

En el barrio de Garrido, el vaso climatizado permanece abierto hasta el 30 de junio con horario de lunes a viernes de 8:00 a 23:00 horas, sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos y festivos de 9:00 a 14:00 horas. A partir del 1 de julio, esta instalación pasará a funcionamiento de verano, con apertura diaria de 11:00 a 21:00 horas.

Piscina Municipal Del Helmántico 2