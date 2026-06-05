Garrido tendrá un nuevo Centro de Innovación Juvenil con una inversión de 2,3 millones

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado la licitación de las obras para convertir la actual Casa de la Juventud de Garrido en un Centro de Innovación Juvenil, con una inversión de 2.299.890,62 de euros y un plazo de ejecución de un año.

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El proyecto formará parte de la red Salamanca Tech y estará cofinanciado por fondos europeos FEDER, además, está incluido en el Plan de Actuación Integrado (PAI) ‘CoNEcta Salamanca’,

El nuevo espacio buscará impulsar el emprendimiento, la formación tecnológica y la empleabilidad juvenil. Contará con aulas de capacitación digital, una factoría de ideas o coworking juvenil, un espacio dedicado al metaverso y tecnologías inmersivas, una sala multimedia para creación audiovisual y zonas para asociaciones juveniles.

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También, incluirá un auditorio polivalente para eventos y actividades vinculadas a la innovación, así como nuevas instalaciones deportivas y de ocio al aire libre.