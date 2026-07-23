El Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL) ha convocado una nueva línea de subvenciones para impulsar la contratación temporal de personas desempleadas por parte de entidades privadas sin ánimo de lucro durante 2026. La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL), permitirá sufragar los costes salariales y las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores contratados, según ha recogido ICAL.
Las ayudas cubrirán contratos de hasta seis meses de duración destinados a la realización de obras y servicios de interés general y social. La cuantía de la subvención se calculará en función del número de contrataciones, el tiempo de cada contrato y el grupo de cotización de los trabajadores.
Las entidades interesadas dispondrán de diez días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOCYL para presentar sus solicitudes.