La convocatoria financiará los costes salariales y la Seguridad Social de los trabajadores contratados durante 2026

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL) ha convocado una nueva línea de subvenciones para impulsar la contratación temporal de personas desempleadas por parte de entidades privadas sin ánimo de lucro durante 2026. La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL), permitirá sufragar los costes salariales y las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores contratados, según ha recogido ICAL.

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Las ayudas cubrirán contratos de hasta seis meses de duración destinados a la realización de obras y servicios de interés general y social. La cuantía de la subvención se calculará en función del número de contrataciones, el tiempo de cada contrato y el grupo de cotización de los trabajadores.