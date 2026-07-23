La Policía Nacional detectó que nueve personas figuraban empadronadas de forma irregular en un despacho que no podía ser utilizado como vivienda

La Policía Nacional ha propuesto para sanción administrativa al responsable de una asesoría de Salamanca tras detectar varios empadronamientos fraudulentos de ciudadanos extranjeros realizados en su despacho. En total, nueve personas figuraban inscritas de forma indebida en un local que no podía utilizarse como vivienda.

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La investigación se inició después de que los agentes localizaran a un ciudadano extranjero en situación irregular durante una inspección en un local nocturno. Tras las comprobaciones realizadas, la Policía descubrió que esta persona estaba empadronada en la asesoría de la capital salmantina.

Además de este caso, los agentes comprobaron que otras ocho personas también aparecían empadronadas en el mismo despacho de manera irregular. El responsable del establecimiento manifestó que uno de estos trámites se habría realizado para ayudar a un ciudadano extranjero y evitar posibles consecuencias derivadas de una Carta de Invitación.

La investigación también permitió conocer que, en otra ocasión, el responsable de la asesoría habría utilizado el mismo procedimiento para tramitar permisos de residencia de varios trabajadores extranjeros de un establecimiento hostelero de Salamanca, empadronándolos en su local.