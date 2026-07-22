Desarticulada una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en Salamanca con la incautación de más de 12 kilos de cocaína

La Guardia Civil de Salamanca ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína que operaba en la provincia de Salamanca en el marco de la denominada operación Randall, una investigación desarrollada durante nueve meses que se ha saldado con tres detenidos, la incautación de más de 12 kilogramos de cocaína de gran pureza y la intervención de armas, dinero en efectivo, joyas y vehículos.

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Durante la presentación se ha destacado que el alijo de droga intervenido habría alcanzado un valor superior a 1,5 millones de euros en el mercado ilícito.

La operación ha sido calificada de “compleja y prolongada en el tiempo”.

Nueve meses de investigación El teniente coronel de la Comandancia de Salamanca, Arturo Marcos, ha explicado que la operación es una de las actuaciones más relevantes de los últimos años contra el tráfico de drogas en la provincia. La investigación, desarrollada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, contó con el apoyo de las unidades de Seguridad Ciudadana en el dispositivo operativo.

Según se ha detallado, las investigaciones relacionadas con el narcotráfico requieren meses de vigilancia y seguimiento debido a las estrictas medidas de seguridad adoptadas por las organizaciones criminales.

Interceptados tras un operativo en la A-66 El capitán jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial ha explicado que la investigación comenzó a finales de 2025 con el objetivo de desarticular la cúpula de una organización dedicada al tráfico de cocaína en Salamanca.

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Aunque la explotación de la operación estaba prevista para el verano, los investigadores detectaron el pasado 16 de julio un movimiento de abastecimiento de droga que obligó a adelantar la actuación.

La Guardia Civil desplegó un amplio dispositivo sobre un garaje donde se ocultaba la droga, varios domicilios y los dos principales investigados. Ambos fueron interceptados en la madrugada del 17 de julio cuando regresaban a Salamanca por la autovía A-66. Antes de ser detenidos, uno de ellos lanzó por la ventanilla una pequeña cantidad de cocaína.

Armas, dinero y vehículos Tras autorizarse cuatro registros, los agentes localizaron más de 12 kilos de cocaína, de los que diez paquetes se encontraban ocultos en un garaje. También se incautaron numerosas dosis preparadas para su distribución, material para el corte y empaquetado de la droga, dinero en efectivo, joyas y cuatro vehículos.

Además, la Guardia Civil intervino dos armas de fuego: un revólver y una carabina que figuraba como sustraída.

Los tres detenidos pasaron a disposición judicial el pasado domingo y el juez decretó el ingreso en prisión de todos ellos, dos sin posibilidad de fianza. Posteriormente, otras tres personas han sido investigadas por su presunta vinculación con los hechos.

Una organización ya conocida Los responsables de la investigación han confirmado que la organización criminal ya era conocida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y que desarrollaba su actividad en distintos puntos de la ciudad y de la provincia de Salamanca, aunque las principales actuaciones se llevaron a cabo en la zona del Zurguén y Calvarrasa de Arriba.