La Guardia Civil destruye más de 650 armas incautadas en Salamanca

Agentes pertenecientes a la Unidad de Intervención de Armas y Explosivos han destruido más de 650 armas de fuego y armas blancas incautadas en diferentes operativos desarrollados en la provincia de Salamanca.

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Asimismo, algunas de ellas también proceden de particulares que dejaron de tener licencia, murieron o, incluso, quisieron desprenderse de ellas.

Se trata de un arsenal conformado por escopetas, revólveres, carabinas, rifles y otra serie de armas prohibidas que han sido trasladadas a una empresa siderúrgica para su fundición, refieren desde la Benemérita. De todas ellas, añaden, las únicas que no serán destruidas son aquellas que poseen cierto valor histórico.