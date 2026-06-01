Atropellan a una mujer de 60 años en Ciudad Rodrigo

El conductor de un turismo ha atropellado a una mujer en la calle Cárcabas, junto al cruce situado en la avenida de Béjar, una de las más transitadas del municipio mirobrigense. Un incidente que ha ocurrido a las 8:36 horas de este lunes, 1 de junio, según han informado desde el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León.