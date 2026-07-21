La Junta de Castilla y León ha declarado la Situación Operativa 1 (SIT-1) del Plan Infocal en toda la Comunidad debido al elevado número de incendios forestales activos y el Índice de Gravedad Potencial (IGR) que presentan varios de ellos.
A esta decisión se suma, tal y como informan desde la Junta, el grado de exigencia que soporta el operativo de extinción. La medida, según ha recogido la agencia Ical, refuerza la coordinación y la gestión de los recursos ante la simultaneidad de numerosos fuegos.
July 20, 2026
En concreto, la Situación Operativa 1 se declara cuando existe uno o varios incendios forestales en los que pueden verse gravemente afectados los bienes de naturaleza forestal, mientras que la afección a la población y a los bienes de naturaleza no forestal es leve.
En este caso se encuentra estabilizado el incendio salmantino de Monsagro y activo el de Brieva, en Segovia. Además, el incendio forestal de La Mierla (Guadalajara) afecta al sur de Soria, por lo que también concierne a la Junta de Castilla y León.