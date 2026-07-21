Uno de los motivos de esta decisión es el ya estabilizado incendio salmantino de Monsagro, junto con el de Segovia y el de Brieva, en Segovia

La Junta de Castilla y León ha declarado la Situación Operativa 1 (SIT-1) del Plan Infocal en toda la Comunidad debido al elevado número de incendios forestales activos y el Índice de Gravedad Potencial (IGR) que presentan varios de ellos.

Publicidad Publicidad

A esta decisión se suma, tal y como informan desde la Junta, el grado de exigencia que soporta el operativo de extinción. La medida, según ha recogido la agencia Ical, refuerza la coordinación y la gestión de los recursos ante la simultaneidad de numerosos fuegos.

pic.twitter.com/4Ah6zL0255 — Naturaleza Castilla y León (@naturalezacyl) July 20, 2026 En concreto, la Situación Operativa 1 se declara cuando existe uno o varios incendios forestales en los que pueden verse gravemente afectados los bienes de naturaleza forestal, mientras que la afección a la población y a los bienes de naturaleza no forestal es leve.