Salamanca, en aviso amarillo por altas temperaturas este miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas en Salamanca para este miércoles, 22 de julio.
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El aviso permanecerá vigente desde las 13:00 hasta las 20:59 horas, periodo en el que se espera que los termómetros alcancen los 36 grados en distintos puntos de la provincia.
Las temperaturas más elevadas se registrarán principalmente en las zonas del sur y del este de Salamanca.
Ante este episodio de altas temperaturas, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor calor y mantenerse bien hidratado.