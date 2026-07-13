Salamanca afronta una semana de calor con temperaturas de hasta 33 grados

Salamanca disfrutará de una semana marcada por el predominio del sol y el ascenso de las temperaturas, en un ambiente plenamente veraniego. La previsión meteorológica anuncia jornadas estables, sin cambios significativos, con máximas que oscilarán entre los 30 y los 33 grados y mínimas que se mantendrán entre los 12 y los 15 grados.
La semana comenzará el lunes con una máxima de 30 grados y una mínima de 12. El martes el calor irá en aumento, con 32 grados de máxima y 13 de mínima. El miércoles será una de las jornadas más calurosas, con 33 grados de máxima y 14 de mínima.