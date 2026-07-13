Salamanca afronta una semana de calor con temperaturas de hasta 33 grados

Salamanca disfrutará de una semana marcada por el predominio del sol y el ascenso de las temperaturas, en un ambiente plenamente veraniego. La previsión meteorológica anuncia jornadas estables, sin cambios significativos, con máximas que oscilarán entre los 30 y los 33 grados y mínimas que se mantendrán entre los 12 y los 15 grados.