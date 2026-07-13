La Guardia Civil recuerda cómo proteger la vivienda durante las vacaciones: estos son los consejos para evitar robos

Con el inicio de las vacaciones de verano, miles de familias dejan sus viviendas durante varios días o semanas para disfrutar de unos días de descanso. Esta mayor ausencia de vecinos convierte esta época del año en un momento especialmente sensible para los robos en domicilios, por lo que la Guardia Civil ha recordado una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de sufrir un asalto.

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Uno de los principales consejos es evitar que la vivienda transmita la sensación de estar deshabitada. Para ello, se recomienda no dejar todas las persianas completamente bajadas, utilizar temporizadores que enciendan y apaguen luces, la televisión o la radio en diferentes momentos del día y, si es posible, dejar pequeños detalles cotidianos, como ropa tendida o pedir a un vecino de confianza que recoja el correo y vigile la casa de forma ocasional.

Reforzar la seguridad antes de salir

La Guardia Civil aconseja, siempre que sea posible, contar con sistemas de protección como puertas de seguridad, rejas, cierres en terrazas y alarmas. También recuerda la importancia de cerrar correctamente puertas y ventanas, especialmente aquellas que dan a patios interiores, terrazas o zonas poco transitadas, ya que suelen ser los accesos más vulnerables.

Otra de las recomendaciones es no dejar dinero, joyas ni otros objetos de valor en el domicilio durante la ausencia. Tampoco conviene mantener objetos valiosos a la vista en terrazas o patios.

Además, los agentes aconsejan conservar un inventario de los bienes más importantes de la vivienda, anotando los números de serie de electrodomésticos y dispositivos electrónicos, ya que esta información puede resultar fundamental para su identificación y recuperación en caso de robo.

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La colaboración vecinal sigue siendo una de las mejores herramientas

La Guardia Civil destaca el papel de la colaboración entre vecinos para prevenir este tipo de delitos. Mantenerse atentos a movimientos inusuales, personas merodeando por la zona o vehículos sospechosos puede ayudar a evitar robos.

Ante cualquier comportamiento extraño, la recomendación es avisar de inmediato a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y facilitar toda la información posible que pueda resultar útil para la investigación.

Qué hacer si al volver descubre que han entrado a robar

Si al regresar de las vacaciones se encuentra la vivienda forzada o con indicios de haber sufrido un robo, la Guardia Civil insiste en mantener la calma y no alterar la escena.

No se debe tocar ni mover ningún objeto, ni cerrar puertas o ventanas que hayan quedado abiertas, ya que podrían contener pruebas relevantes para la investigación. Lo recomendable es esperar la llegada de los agentes y seguir en todo momento sus indicaciones.

Posteriormente, será necesario presentar la correspondiente denuncia, aportando, si se dispone de ella, la documentación que acredite la propiedad de los objetos sustraídos, como facturas, fotografías o números de serie. También es aconsejable solicitar un justificante de la denuncia, documento que habitualmente exige la compañía aseguradora para tramitar una posible indemnización.

Si presencia un delito, la prioridad es la seguridad