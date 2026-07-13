Cinco conciertos de Jazz para disfrutar esta semana en Salamanca, del 14 al 18 de julio

El IX Festival Internacional de Jazz aterriza ya esta semana en Salamanca con cinco conciertos para disfrutar entre el 14 y el 18 de julio.

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En el Patio Chico, lugar elegido para las actuaciones estarán presentes Barcelona Jazz Orchestra + Jesse Davis, el cuarteto de Dado Moroni, el trio de Samson Schmitt + Ludovic Beier, el trio de Peter Beets + Gideon Tazelaar y Emma Smith al frente de su grupo.

El primero de los conciertos será el de Barcelona Jazz Orchestra compuesta por 16

músicos junto con el saxofonista de Nueva Orleans Jesse Davis que intervendrá como invitado el martes 14. Interpretarán la música de Benny Carter para gran orquesta.

El miércoles 15 de julio será el turno para el pianista genovés Dado Moroni que presentará su proyecto Dado´s Oscars.

El festival continuará el jueves 16 de julio con el concierto del francés Samson Schmitt Trio + Ludovic Beier.

Peter Beets Trio + Gideon Tazelaar se presentará ante el público salmantino el día 17. Finalmente, el festival se cerrará con la actuación el día 18 de la cantante británica Emma Smith, quien pese a su juventud ha colaborado ya con figuras “pop” como Michael Bublé, Robbie Williams o Georgie Fame, y músicos de Jazz como Jeremy Pelt o Wayne Escoffery.