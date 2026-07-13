Seis personas pierden la vida en lo que va de año en las carreteras de Salamanca

Solo en el mes de julio, coincidiendo con el arranque de la primera operación especial del verano han perdido la vida ya dos personas en dos accidentes durante una misma jornada, aunque en diversas circusntancias. Los datos en los registros de últimos tres años revela que desde 2023, este mes de julio es el que registra más personas fallecidas por siniestro vial, contabilizando dos en los primeros doce días del mes.

La primera de las dos víctimas de las que se tiene constancia en el arranque de este mes de julio falleció por un accidente de tráfico en carretera, producido en la A-66, a la altura de La Cabeza de Béjar, una aparatosa salida de vía que concluyó con el fallecimiento de una mujer y dos heridos graves. El otro accidente que se cobró otra vida se produjo también por una salida de vía, aunque en esta ocasión tuvo lugar en una pista forestal próxima al municipio de Miranda del Castañar. Fruto de ello el vehículo se incendió y originó un incendio de pasto en las inmediaciones. La investigación por parte de la Guardia Civil para esclarecer con certeza lo ocurrido continúa abierta.