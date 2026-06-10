Herido un varón de 60 años tras volcar con su vehículo en Tamames

A las 14:40 horas, el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León recibiría el aviso de un accidente en el kilómetro 23 de la SA-210, junto al cementerio de la localidad salmantina de Tamames. La alerta explicaba que un turismo se ha salido de la vía y ha volcado posteriormente, dejando un varón de 60 años atrapado en su interior.

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Más tarde, tras recibir el aviso tanto la Guardia Civil de Tráfico, como los servicios sanitarios del SACYL y los bomberos de la Diputación de Salamanca, el hombre ha logrado salir por su propio pie, por lo que estos últimos no han tenido que intervenir en la situación.