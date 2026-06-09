Una mujer de 50 años resulta herida al sufrir una salida de vía en Calzada de Don Diego

Los servicios de emergencia han sido alertados en la tarde de este martes de un accidente de tráfico ocurrido en la A-62, en Calzada de Don Diego.
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El 112 de Castilla y León de ha sido alertado, a las 17:13 horas, de la salida de vía de un turismo en el punto kilométrico 261.
Producto del suceso, una mujer de 50 años ha requerido asistencia sanitaria al presentar una herida en la cabeza.
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Así pues, en el lugar se han personado agentes de la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia de Sacyl para valorar las lesiones de la víctima in situ.