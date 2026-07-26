Más de 25.000 personas evacuadas por el incendio de Burgohondo mientras la emergencia se extiende a tres provincias

El incendio forestal originado en Burgohondo (Ávila) continúa agravando la situación en el sur de Castilla y León. El Ministerio del Interior ha elevado a 25.087 las personas evacuadas en la provincia abulense, mientras que 8.735 vecinos permanecen confinados en sus domicilios por motivos de seguridad.

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Los municipios evacuados son Sotillo de la Adrada, Navahondilla, Casillas, Santa María del Tiétar, La Adrada, Piedralaves, Casavieja, Burgohondo, Hoyo de Pinares, Villanueva de Ávila, Mijares, Gavilanes, Fresnedilla, La Higuera de las Dueñas y Pedro Bernardo, además de la urbanización La Atalaya, en El Tiemblo. Por su parte, Cebreros, Navaluenga y El Tiemblo permanecen confinados.

El sistema ES-Alert sigue activo para informar a la población sobre nuevas evacuaciones y medidas de autoprotección. Las autoridades insisten en seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y evitar desplazamientos por las zonas afectadas.

La magnitud del incendio ha obligado a ampliar el dispositivo de emergencia a las provincias de Madrid y Toledo. En conjunto, los incendios que afectan a estos tres territorios han obligado a evacuar o confinar a cerca de 90.000 personas en 46 municipios, de las que alrededor de 60.000 han sido desalojadas de forma preventiva.