Salamanca recibe a 47 mayores evacuados por el incendio de Ávila dentro del operativo de la Junta

Salamanca ha recibido a 47 personas mayores evacuadas de residencias afectadas por el grave incendio forestal que continúa activo en la provincia de Ávila. Los traslados forman parte del dispositivo coordinado por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, que desde el pasado jueves ha reubicado de forma preventiva a 626 residentes para garantizar su seguridad y la continuidad de la atención asistencial.

Publicidad Publicidad

Durante la jornada del sábado se desarrolló la mayor parte del operativo. Por la mañana fueron evacuadas seis residencias, con el traslado de 283 residentes y sus trabajadores a distintos centros de Castilla y León. De ellos, 47 fueron destinados a residencias de Salamanca, mientras que otros fueron reubicados en Valladolid (80), Segovia (38) y Ávila (53). Además, 65 residentes de un centro de Sotillo de la Adrada fueron trasladados a Toledo y otros 47 se marcharon con sus familias.

Por la tarde se ordenó la evacuación de otras dos residencias situadas en Pedro Bernardo, lo que elevó a 443 las personas mayores trasladadas durante el sábado. En total, sumadas las evacuaciones del jueves (90) y del viernes (93), el número de residentes reubicados alcanza ya los 626.

La Junta ha informado de que 13 personas han precisado atención hospitalaria, aunque todas evolucionan favorablemente. Asimismo, mantiene preparado un plan para evacuar, si fuera necesario, a otros 585 residentes, lo que elevaría el operativo hasta las 1.211 personas.