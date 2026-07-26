Las impactantes imágenes de los incendios captadas desde un avión comercial muestran la magnitud de la emergencia

Las consecuencias de los incendios forestales que afectan al centro de España también son visibles desde el cielo. Las imágenes que han captado unas espectaculares imágenes en las que se aprecia la inmensa columna de humo provocada por los fuegos activos, una perspectiva poco habitual que evidencia la magnitud de la emergencia.

Las instantáneas, tomadas durante el trayecto del avión, muestran cómo el humo se extiende a lo largo de decenas de kilómetros, siendo perfectamente visible desde la altitud de crucero. Unas fotografías que reflejan la intensidad de unos incendios que mantienen en alerta a los servicios de emergencia y que han obligado a desplegar un amplio dispositivo de extinción.