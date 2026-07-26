Rescatan a un perro entre las llamas del incendio de Ávila y lo trasladan hasta Salamanca para garantizar su atención

Entre el humo y las llamas del incendio forestal que afecta a la provincia de Ávila también surgen historias con final feliz. Un perro ha sido rescatado por los bomberos portugueses desplazados a España para colaborar en las labores de extinción del fuego.

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Tras ponerlo a salvo, los efectivos lusos entregaron al animal a una patrulla de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Salamanca, que se encargó de su traslado hasta la capital salmantina.