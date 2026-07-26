Rescatan a un perro entre las llamas del incendio de Ávila y lo trasladan hasta Salamanca para garantizar su atención

Entre el humo y las llamas del incendio forestal que afecta a la provincia de Ávila también surgen historias con final feliz. Un perro ha sido rescatado por los bomberos portugueses desplazados a España para colaborar en las labores de extinción del fuego.
Tras ponerlo a salvo, los efectivos lusos entregaron al animal a una patrulla de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Salamanca, que se encargó de su traslado hasta la capital salmantina.
Una vez en la ciudad, el perro fue puesto a disposición de la Policía Local de Salamanca, que asumió su atención y las gestiones necesarias para garantizar su cuidado e intentar localizar a sus propietarios, si los tuviera.