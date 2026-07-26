La Junta se personará como acusación por el incendio de Ávila y activará esta semana las labores de recuperación

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció este domingo que el Ejecutivo autonómico se personará como acusación contra la persona que presuntamente provocó el incendio que afecta a la provincia de Ávila por una imprudencia. Además, avanzó que esta misma semana comenzarán las primeras actuaciones para recuperar las zonas afectadas.

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Durante su visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Navaluenga, acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Mañueco explicó que los trabajos se centrarán en la reparación de viviendas, edificaciones e instalaciones dañadas, el apoyo a agricultores y ganaderos, la recuperación de la actividad turística y la restauración medioambiental.

“Hoy todos estamos con Ávila y desde el Gobierno de Castilla y León vamos a volcarnos para recuperar el daño físico, pero también el daño emocional”, aseguró el presidente de la Junta.