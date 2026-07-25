Más de 600 mayores han sido evacuados por el incendio de Burgohondo mientras Mañueco pide seguir las indicaciones de Emergencias

El incendio forestal de Burgohondo (Ávila) sigue obligando a adoptar nuevas medidas de protección para la población. Desde el inicio de la emergencia, la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León ha evacuado a 601 mayores de 12 residencias situadas en las zonas afectadas, mientras el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha respaldado las evacuaciones preventivas acordadas por el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) y ha pedido a la ciudadanía que siga las instrucciones de los servicios de emergencia, según recoge Ical.
De las personas trasladadas, diez han precisado atención hospitalaria para garantizar la oxigenoterapia, mientras que el resto ha sido reubicado en distintos centros residenciales de Castilla y León.
Las evacuaciones comenzaron el jueves, con el traslado de 90 residentes de dos centros de El Tiemblo, que fueron derivados a una residencia de Ávila. El viernes se evacuó a otras 93 personas procedentes de residencias de Cebreros, Burgohondo y Hoyo de Pinares. Ya este sábado, el operativo ha movilizado a 418 mayores de otros siete centros ubicados en Fresnedilla, La Higuera, Navahondilla, Sotillo de la Adrada, Piedralaves y Casavieja, que están siendo trasladados a residencias de otras provincias de la comunidad al haberse completado la capacidad de acogida en la capital abulense.