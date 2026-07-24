La Escuela Nacional de Policía y el pabellón San Antonio se preparan para recibir a los evacuados del incendio de Burgohondo

Ávila capital amplía su dispositivo de acogida ante el incremento de vecinos evacuados por el incendio de Burgohondo. Las autoridades han habilitado la Escuela Nacional de Policía y el pabellón de San Antonio para atender a los afectados, que se suman a los espacios ya preparados en el Centro de Congresos Lienzo Norte y el Centro de Usos Múltiples (CUM) Carlos Sastre.

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El pabellón de San Antonio permanecerá como recurso de reserva y solo se abrirá si es necesario aumentar la capacidad de acogida por la llegada de más evacuados.