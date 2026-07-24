Los bomberos sofocan un incendio en una nave agrícola de Amatos de Alba

Hasta dos dotaciones de los Bomberos de la Diputación de Salamanca intervinieron en la noche de este viernes en un incendio declarado en una nave agrícola de Amatos de Alba, sin que se registraran daños personales ni resultaran afectados los animales de la explotación.

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El aviso se recibió minutos antes de las 22.00 horas, lo que motivó el desplazamiento de los bomberos hasta el lugar para controlar las llamas.

Según las primeras informaciones, el fuego afectó a un grupo electrógeno y a maquinaria de ordeño ubicada en el interior de la nave. La rápida actuación de los efectivos permitió controlar el incendio y evitar que se propagara