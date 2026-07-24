Un año más de prisión para el autor del Crimen de Béjar

El pasado lunes 15 de junio, a las 11:00 horas, la Sala de lo Civil y Penal celebró la vista por los recursos de apelación presentados contra la sentencia del Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Salamanca, que condenó a A.R.Z.L, en febrero de este año, a la pena de 14 años de prisión.

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Se trata del autor del conocido como "crimen de Béjar", a quien el TSJ de Castilla y León ha impuesto, ahora, un año más de prisión al encontrarle criminalmente responsable de un delito de homicidio. El TSJCyL desestima, por tanto, el recurso de apelación presentado por la defensa.

Sin embargo, el recurso presentado por el Ministerio Fiscal y la Acusación Particular ha sido estimado parcialmente al considerar que sí existió la circunstancia de agravante de género.