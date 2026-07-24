Un año más de prisión para el autor del Crimen de Béjar

El pasado lunes 15 de junio, a las 11:00 horas, la Sala de lo Civil y Penal celebró la vista por los recursos de apelación presentados contra la sentencia del Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Salamanca, que condenó a A.R.Z.L, en febrero de este año, a la pena de 14 años de prisión.
Se trata del autor del conocido como "crimen de Béjar", a quien el TSJ de Castilla y León ha impuesto, ahora, un año más de prisión al encontrarle criminalmente responsable de un delito de homicidio. El TSJCyL desestima, por tanto, el recurso de apelación presentado por la defensa.
Sin embargo, el recurso presentado por el Ministerio Fiscal y la Acusación Particular ha sido estimado parcialmente al considerar que sí existió la circunstancia de agravante de género.
Cabe recordar que los hechos se remontan a la madrugada del 30 de agosto de 2023, cuando el acusado acabó con la vida de su pareja, Charo, en el domicilio que ambos compartían, situado en el portal número 7 de la calle Gredos de Béjar. Una fuerte discusión fue el detonante de la agresión que resultó mortal.
Minutos antes de las seis de la mañana, el propio agresor llamó a la Comisaría de Policía Nacional para confesar el crimen y advertir de su intención de suicidarse.
Apenas 18 minutos después, agentes de la Guardia Civil lo localizaron en el viaducto del kilómetro 412 de la autovía A-66, supuestamente con pretensiones de arrojarse al vacío.
Tras una negociación que se prolongó más de una hora, sobre las 7.30 horas los agentes lograron que descendiera por su propio pie, procediendo posteriormente a su detención y traslado a dependencias policiales.