Traumatología dispara la lista de espera quirúrgica del Hospital de Salamanca con más de 2.100 pacientes pendientes de operación

La lista de espera quirúrgica del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca aumentó un 18,2 % durante el segundo trimestre del año, aunque ese incremento tiene un claro protagonista: Traumatología.

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La especialidad suma por sí sola 720 de los 804 nuevos pacientes incorporados a la lista, concentra cuatro de cada diez personas pendientes de una intervención y eleva su demora media hasta los 135 días. Mientras tanto, el hospital mantiene el cumplimiento de los plazos en las cirugías urgentes y mejora los registros en servicios como Cirugía General, Otorrinolaringología u Oftalmología, lo que dibuja una evolución desigual según la especialidad.

Según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, la lista de espera en el hospital de Salamanca ha pasado de 4.418 pacientes a finales de marzo a 5.222 al cierre de junio, motivado, presumiblemente, por la cancelación de cirugías programadas durante la huelga médica.

Sin embargo, pese al notable aumento del número de pacientes pendientes de una intervención en el CAUSA, el tiempo medio de espera apenas ha variado y ha pasado de 92 a 94 días, un comportamiento que refleja que el hospital ha mantenido una actividad quirúrgica similar mientras la demanda de nuevas operaciones ha seguido creciendo.

Ese incremento de la lista de espera no se reparte de forma uniforme entre las distintas especialidades, puesto que como ya se ha mencionado, traumatología concentra prácticamente todo el crecimiento registrado durante el último trimestre, convirtiéndose en el principal factor que explica el aumento global de pacientes pendientes de cirugía.

El fuerte aumento de la lista de espera en Traumatología coincide, además, con el periodo marcado por la huelga de médicos en Castilla y León. Durante esas jornadas se mantuvieron las intervenciones urgentes, mientras que buena parte de la actividad quirúrgica programada tuvo que ser aplazada. Aunque Sacyl no vincula oficialmente ambos hechos, la evolución de esta especialidad apunta a que pudo ser una de las más afectadas por esas cancelaciones.

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La especialidad pasó de 1.435 a 2.155 pacientes, es decir, suma 720 personas más, lo que representa cerca del 90 % del incremento total registrado por el complejo asistencial. Además, la demora media también empeora de forma significativa, pasando de 98 a 135 días, la más elevada de todas las especialidades quirúrgicas del hospital.

De estos datos se desgrana que cuatro de cada diez pacientes que esperan una intervención en Salamanca pertenecen a este servicio de Traumatología, donde además 695 personas acumulan ya más de seis meses de espera, mientras que tres superan el año.

Cumpliendo los plazos con las intervenciones urgentes A diferencia del aumento de las listas de espera en intervenciones programadas, el hospital mantiene unos buenos resultados en aquellos procedimientos que se consideran más urgentes.

De hecho, los pacientes cuya intervención no debe demorarse más de un mes, por problemas de salud, siguen siendo atendidos dentro del plazo recomendado por Sanidad. Según la Consejería, a finales del paso mes había 122 pacientes en esta situación, con una demora de 10,5 días, pero con una previsión de ser intervenidos dentro del tiempo máximo establecido.

Sin embargo, a medida que disminuye la urgencia de la operación, las listas aumentan. Los pacientes en prioridad 2, es decir aquellos que deberían ser intervenidos antes de tres meses, son 149 más en el cierre del segundo trimestre. Había un total de 1.428 pacientes, de los que 541 superan ese plazo recomendado con una demora media de 93,6 días.

Por último, la lista de espera para aquellos pacientes cuya patología permite una mayor demora sin riesgo de secuelas importantes es la que más aumenta. Se pasa de 2.999 a 3.672 pacientes, aunque, eso sí, la espera media desciende ligeramente, lo que apunta a una mayor incorporación de nuevos pacientes a la lista más que a un empeoramiento de la capacidad quirúrgica.

Diferencias según la especialidad Aunque Traumatología empeora las expectativas de cumplir con los plazos de lista de espera, no sucede lo mismo con el resto de servicios del hospital, algunos incluso con evolución favorable.

Es, por ejemplo, el caso de Cirugía General y Aparato Digestivo que reduce tanto el número de pacientes como la demora media, pasando de 849 a 741 personas y rebajar la espera de 82 a 56 días.

Una situación que también mejora en Otorrinolaringología, especialidad que experimenta una mejora notable al disminuir de 674 a 454 los pacientes en su lista, además de reducir el tiempo de espera casi a la mitad: baja 128 a 68 días.

Por su parte, Oftalmología sí que ve como aumenta el número de pacientes pendientes de una operación, pero la demora media desciende en cuatro días (de 62 a 58 días); un dato que intuye una mayor capacidad para absorber ese incremento de pacientes sin extender los tiempos de espera.

En el lado contrario de estas especialidades, se sitúan Angiología y Cirugía Vascular, con menos pacientes en sus listas, pero con una demora media de 110 días, mientras que Cirugía Plástica, se mantiene en 93.

En conclusión, el alto crecimiento de la lista de espera en Traumatología se compensa con el descenso de las otras especialidades que más número de pacientes tenían hasta la fecha. De hecho, la lista de espera del hospital de Salamanca habría permanecido estable e incluso podría haber disminuido si no fuera por el fuerte crecimiento de Traumatología.