Más de 725.000 dosis contra la gripe para proteger a los colectivos más vulnerables en Castilla y León

La campaña de vacunación de 2026 en Castilla y León contará con 725.650 dosis contra la gripe y una inversión global de 55 millones de euros para el calendario de vacunas e inmunizaciones. La medida busca reducir las complicaciones y la mortalidad asociadas a las enfermedades respiratorias, con especial atención a las personas mayores, los grupos de riesgo y los colectivos más vulnerables.

Publicidad Publicidad

La Junta de Castilla y León ha aprobado la adquisición de estas vacunas dentro de la planificación sanitaria para el próximo año, con el objetivo de reforzar la prevención frente a la gripe, una enfermedad que continúa generando un importante impacto sanitario, social y económico.

Del total de dosis antigripales previstas, 475.000 se destinarán a personas de 60 años o más de la población general, mientras que 200.000 serán para personas de entre 6 y 23 meses y de 60 meses a 59 años incluidas en grupos de riesgo. Además, se contemplan 50.000 dosis para personas mayores institucionalizadas o dependientes no institucionalizadas y 650 dosis para personas con alergias documentadas a componentes de las vacunas disponibles.

La vacunación se mantiene como la medida más eficaz para prevenir los casos graves de gripe y sus complicaciones, así como para proteger a quienes presentan mayor riesgo de enfermedad grave y a las personas de su entorno.