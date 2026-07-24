La Junta apuesta por reforzar la calidad tecnológica asistencial del Sacyl con una inversión de 4,4 millones de euros

La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), creada en octubre de 2012 con el objetivo de mejorar la eficiencia de las administraciones públicas en España, propuso más de 200 medidas de racionalización, principalmente relacionadas con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

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Entre estas medidas se incluye el desarrollo del software entre administraciones públicas para así mejorar la calidad de los servicios públicos y la productividad. Así, esta medida se plantea también la reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración, mejorando así diversos sistemas cedidos por otros servicios de salud.