La Policía Nacional detiene a un varón por agredir sexualmente a su expareja en Salamanca - Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido este viernes en Salamanca a un varón por agredir sexualmente a su expareja. Tal y como apuntan las autoridades, la víctima habría denunciado los hechos alegando que, tras recientemente haber roto su relación sentimental, su expareja la había forzado para mantener relaciones sexuales.

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La víctima, además, informó a los agentes de que el varón había contactado con ella con la intención de verse, manifestándole su nula intención de retomar la relación sentimental. Según explican desde la Policía Nacional, este se habría personado en su domicilio para, tras una conversación aparentemente amistosa, forzarla a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento hasta en dos ocasiones.