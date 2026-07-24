La Policía Nacional ha detenido este viernes en Salamanca a un varón por agredir sexualmente a su expareja. Tal y como apuntan las autoridades, la víctima habría denunciado los hechos alegando que, tras recientemente haber roto su relación sentimental, su expareja la había forzado para mantener relaciones sexuales.
La víctima, además, informó a los agentes de que el varón había contactado con ella con la intención de verse, manifestándole su nula intención de retomar la relación sentimental. Según explican desde la Policía Nacional, este se habría personado en su domicilio para, tras una conversación aparentemente amistosa, forzarla a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento hasta en dos ocasiones.
Así, tras ser identificado, se planificó un dispositivo para su localización y detención, siendo finalizada la misión con resultado positivo. Además, al varón le fue intervenida munición del calibre 9 mm y una pistola detonadora modificada para hacer fuego real, con la que habría llegado a amedrentar a la víctima en alguna ocasión. Finalmente, tras la elaboración del correspondiente atestado el detenido ha sido puesto a disposición judicial.