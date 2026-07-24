Herida tras chocar contra un árbol en Áldeadávila de la Ribera

A las 8:06 horas de este viernes, el municipio de Aldeadávila de la Ribera ha sido el escenario de un accidente de tráfico.
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En concreto un vehículo se ha salido de la vía mientras circulaba por la Avenida de Aldeadávila, a la altura del número 35, para después chocar contra un árbol.
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La conductora, una mujer de unos 30 años de edad, ha resultado herida en un brazo, por lo que el Servicio de Emergencias Sanitaria - Sacyl ha enviado una ambulancia al lugar. Hasta allí también se han movilizado, además, agentes de la Guardia Civil de Tráfico.