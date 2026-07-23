Investigan la caída de una persona desde un tercer piso al patio interior de una vivienda en Villamayor

Una persona se ha precipitado en la tarde de este jueves desde un tercer piso al patio interior de un bloque de edificios ubicado en el municipio de Villamayor.
El suceso ha tenido lugar en una de las viviendas localizadas en la calle Travesía Santa Ana hasta donde, pasadas las 20:00 horas, se han movilizado varias patrullas de la Guardia Civil, así como personal sanitario para brindar asistencia a la víctima.
Asimismo, los efectivos de la Benemérita movilizados han controlado el tráfico en calles aledañas durante las labores.
Los agentes de la Guardia Civil investigan las circunstancias que rodean al suceso.