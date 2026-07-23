Una persona se ha precipitado en la tarde de este jueves desde un tercer piso al patio interior de un bloque de edificios ubicado en el municipio de Villamayor.

Publicidad Publicidad

El suceso ha tenido lugar en una de las viviendas localizadas en la calle Travesía Santa Ana hasta donde, pasadas las 20:00 horas, se han movilizado varias patrullas de la Guardia Civil, así como personal sanitario para brindar asistencia a la víctima.

Investigan la caída de una persona desde un tercer piso al patio interior de una vivienda en Villamayor

Asimismo, los efectivos de la Benemérita movilizados han controlado el tráfico en calles aledañas durante las labores.