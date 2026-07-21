Los bomberos de Salamanca rescatan a un gato que cayó al interior de un patio

Ser bombero va en la mayoría de las ocasiones más allá de extinguir fuegos. Como ha quedado de manifiesto a primera hora de la noche de este lunes, 20 de julio, los bomberos del parque de Salamanca tuvieron que atender una emergencia bastante curiosa, la de un gato que cayó al interior de un patio.

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La alerta se recibía pasadas las 22:00 horas, momento en el que el Servicio de Extinciçon de Incendios de la capital del Tormes se movilizaba hasta la calle de Arriba ante el aviso de un animal que habría caído desde un tercero al patio de luces, según informaban los alertantes.

Poco tiempo después de llegar, lograban entrar por uno de los inmuebles del edificio, para finalmente dar con el gato que se encontraba sano y sin heridas visibles, con una actuación que se llevó a cabo rápidamente y que quedó finalmente en un gran susto para la dueña del animal.

La Policía Local de Salamanca también se trasladó hasta el lugar para cortar la vía al tráfico de vehículos y evitar que se produjeran incidentes a mayores.