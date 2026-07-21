Estos son los lugares donde se situarán las casetas de la Feria de Día de Salamanca 2026: cambia una zona y más establecimientos

Un año más, Salamanca celebrará su Feria de Día para las Ferias y Fiestas de Salamanca 2026. Si el pasado año fueron un total de 28 establecimientos, en esta ocasión serán 35, manteniéndose los mismos lugares que el pasado año excepto los de la Rúa: plaza del Mercado, Rector Lucena, plaza de San Román, plaza de los Bandos y en el parque de La Alamedilla.

Publicidad Publicidad

El gran cambio se producirá en el parque de La Alamedilla, donde se pasará de las seis casetas que hubo en 2025, hasta las 12, el doble de establecimientos que llenarán el lugar de ocio y que convierten esta zona verde como uno de los centros neurálgicos de la ciudad durante las Ferias y Fiestas de Salamanca 2026.

La que también aumenta será la plaza del Mercado, donde se pasa de las cuatro casetas del pasado año a las cinco. Por lo que tanto esta zona como la mencionada anteriormente han hecho que crezca en número el número de pinchos que se repartirán.