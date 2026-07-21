Comienzan a instalar la rana gigante del parque de Würzburg

El parque de Würzburg va tomando forma a raíz del anuncio hace unos meses de una reforma total del mismo para que pudieran disfrutar los más pequeños de la casa. Entre esas mejoras, se encontraba una rana gigante, que por fin ha llegado al lugar para convertirse en un animal ‘gigante’.

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La remodelación de este lugar será una de las apuestas más grandes del Ayuntamiento de Salamanca por convertir el parque en uno de los espacios verdes más grandes de la capital del Tormes.

De este modo, servirá como lugar de ocio, además de poseer una gran zona infantil para que los niños y niñas de Salamanca puedan disfrutar. Entre las grandes novedades está la rana de siete metros y que hará de tobogán en el propio parque.