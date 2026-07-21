Esta financiación se integra en el plan de obras de Reforma, Mejora y Sustitución (RMS), que supone una inversión de casi 27 millones y la realización de más de 370 obras en toda la comunidad

La consejera de Educación de la Junta de Castilla y León ha presentado este martes el plan de obras de Reforma, Mejora y Sustitución (RMS) previsto para el verano de 2026 en los centros educativos públicos de Castilla y León. Salamanca, por su parte, se coloca en segunda posición con una financiación de 4.182.765 euros.

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En esta línea de actuación, la Consejería de Educación está acometiendo, durante los meses estivales, más de 370 obras con una inversión de cerca de 27 millones de euros para Reforma, Mejora y Sustitución (RMS) en centros educativos públicos de Castilla y León.

Esta inversión se distribuye entre 15 millones de euros destinados a actuaciones de dotación genérica y cerca de 12 millones de euros para proyectos específicos y grandes intervenciones. La Junta, con esta iniciativa, persigue el objetivo de "seguir mejorando las infraestructuras educativas de la Comunidad y garantizar espacios más seguros, accesibles, eficientes y adecuados para el desarrollo de la actividad docente".

Para más detalle, dicha inversión prevista en obras RMS para 2026 se distribuye comenzando por los 4.963.587 euros recibidos por Valladolid, seguida por la ya citada provincia de Salamanca con 4.182.765 euros. En el tercer puesto se encuentra León, que recibirá 3.880.247 euros, mientras que la financiación con la que cuenta Segovia es de 3.814.244 euros, seguida de Palencia con 3.214.192 euros. Burgos, por su parte, recibe 2.108.876 euros; mientras que Zamora contará con 1.995.598 euros, Ávila con 1.749.641 y Soria con 857.249 euros.