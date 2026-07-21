Este es el programa completo de las Ferias y Fiestas de Salamanca 2026

El alcalde de Salamanca, Carlos García carbayo, ha presentado el programa completo de las Ferias y Fiestas de Salamanca 2026. Un centenar de actividades que se darán cita por el centro histórico y por los barrios de la ciudad, y que completan una extensa programación que no dejará indiferente a nadie. A continuación, Salamanca24horas te facilita el conjunto de los eventos que se celebrarán del 4 al 20 de septiembre.