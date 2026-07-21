Este es el programa completo de las Ferias y Fiestas de Salamanca 2026

El alcalde de Salamanca, Carlos García carbayo, ha presentado el programa completo de las Ferias y Fiestas de Salamanca 2026. Un centenar de actividades que se darán cita por el centro histórico y por los barrios de la ciudad, y que completan una extensa programación que no dejará indiferente a nadie. A continuación, Salamanca24horas te facilita el conjunto de los eventos que se celebrarán del 4 al 20 de septiembre.
Domingo, 6 de septiembre de 2026
- 12:30 h - XIV Custom Biker Day. Llegada Plaza Mayor
- 22:00 h - Orquesta Vulkano.
Lugar: Plaza de la Concordia
Lunes, 7 de septiembre de 2026
- 11:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 h - Recicla Juegos
Autor/Compañía: Kamaru Teatro
Lugar: plaza de la Concordia
- 18:30 h - Charanga y Cabezudos
Lugar: centro de la ciudad
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19:00 h – Gota
Autor/Compañía: Txema Muñoz Producciones
Lugar: Patio Chico
Lugar: salida de la Iglesia del Arrabal hasta llegar a la plaza de Anaya
21:00 h – Nereida Sanchón
Autor/Artista: Nereida Sanchón
Lugar: Plaza Mayor