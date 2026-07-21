Luis de la Fuente se acuerda de Adrián, el niño fallecido en Ciudad Rodrigo

El mundial logrado por España el pasado domingo, 19 de julio, dejaba una de las noticias más trágicas del país, el fallecimiento de un niño de 13 años en una de las fuentes de Ciudad Rodrigo celebrando el título logrado por la Selección Española de Fútbol.

Mensajes de dolor y apoyo a la familia por la muerte de Adrián Ibarra, el niño fallecido este lunes en Ciudad Rodrigo

🕊️ Continuamos consternados en nuestro club.

Queremos agradecer las muestras de cariño que el actual seleccionador español, Luis de la Fuente, manda a la familia, amigos y demás allegados por el fallecimiento de Adrián Ibarra durante la celebración del segundo Mundial de España. pic.twitter.com/3xyF5Wb4vu — Ciudad Rodrigo CF (@CRCF_oficial) July 21, 2026

Un día después de la celebración, Luis de la Fuente, seleccionador de España, no ha querido olvidarse de mandar mucho ánimos y sus condolencias a la familia de Adrián. El riojano arrancaba este mensaje de ánimo enviando “quiero enviaros mi mas sentido pesame y mi mas sentido dolor a toda la familia y amigos de Adrian por este trágico accidente”.