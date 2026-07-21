Luis de la Fuente se acuerda de Adrián, el niño fallecido en Ciudad Rodrigo

El mundial logrado por España el pasado domingo, 19 de julio, dejaba una de las noticias más trágicas del país, el fallecimiento de un niño de 13 años en una de las fuentes de Ciudad Rodrigo celebrando el título logrado por la Selección Española de Fútbol.
🕊️ Continuamos consternados en nuestro club.— Ciudad Rodrigo CF (@CRCF_oficial) July 21, 2026
Queremos agradecer las muestras de cariño que el actual seleccionador español, Luis de la Fuente, manda a la familia, amigos y demás allegados por el fallecimiento de Adrián Ibarra durante la celebración del segundo Mundial de España. pic.twitter.com/3xyF5Wb4vu
Un día después de la celebración, Luis de la Fuente, seleccionador de España, no ha querido olvidarse de mandar mucho ánimos y sus condolencias a la familia de Adrián. El riojano arrancaba este mensaje de ánimo enviando “quiero enviaros mi mas sentido pesame y mi mas sentido dolor a toda la familia y amigos de Adrian por este trágico accidente”.