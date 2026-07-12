La Cofradía de Jesús Nazareno celebra la imposición de medallas a los nuevos mayordomos en San Felices de los Gallegos

La Cofradía de Jesús Nazareno celebró este sábado la imposición de medallas a los nuevos mayordomos en San Felices de los Gallegos.

Publicidad Publicidad

Según explican desde la propia cofradía, este acto simboliza el relevo en la custodia y el servicio divino cordero, reuniendo al pueblo en sus tradiciones más arraigadas.

Las medallas bendecidas con más de cinco siglos de historia fueron impuestas a Jéssica Fuentes, Merce Prieto, Esteban Prieto, Angelines Fuentes, Gaspar Manzanera, Águeda López, Lucio Mateos, Azucena Tabárez, Amelia Agudo, Amador y Ángela Bartolomé.