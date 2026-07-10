Los artistas podrán presentar sus propuestas hasta el 18 de agosto

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, a través de la concejalía de Cultura y Patrimonio, con el propósito de fomentar la creación artística en el ámbito de las artes plásticas, ha convocado el XLII Certamen de Artes Plásticas Celso Lagar.

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Según las bases, podrán concurrir todos los artistas que así lo deseen sin distinción de residencia o nacionalidad, que tengan más de 18 años. Asimismo, podrán participar los menores de 18 años, pero se requerirá autorización otorgada por su padre, madre o tutor legal. La modalidad será pintura. La técnica a emplear y el tema serán libres, pero en todo caso las obras serán originales, inéditas y no premiadas ni presentadas en éste u otros certámenes.

El número de obras presentadas por cada autor, será de dos, como máximo. Los interesados en participar podrán entregar sus obras hasta el 18 de agosto de 2026, a las 14:00 horas.

Las obras que cumplan las Bases de la convocatoria serán expuestas en la Casa Municipal de Cultura, durante el mes de septiembre.