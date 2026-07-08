Así es la nueva imagen del antiguo Centro de Salud de Ciudad Rodrigo reconvertido en elCentro de Innovación Social y Territorial Salamanca CIS La Estrella

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha desvelado este miércoles cómo será la nueva imagen del antiguo Centro de Salud de Ciudad Rodrigo, que será rehabilitado como Centro de Innovación Social y Territorial Salamanca CIS La Estrella.

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El alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, acompañado por el teniente de alcalde y delegado de Obras e Instalaciones, Ramón Sastre han dado a conocer las principales líneas del proyecto básico y de ejecución. Una intervención que se desarrollará en el inmueble situado en la avenida Agustín de Foxá, "con el objetivo de recuperar un edificio estratégico para ponerlo al servicio de la innovación, el desarrollo local sostenible y la dinamización económica, social y cultural de Ciudad Rodrigo y su entorno".

Entre los criterios de intervención destacan la mejora de los accesos, la eliminación de barreras, la plena accesibilidad, la reorganización de los espacios interiores, la incorporación de espacios exteriores como parte del propio edificio y el empleo de materiales sostenibles y de bajo mantenimiento. También se contempla una importante mejora energética mediante soluciones pasivas y activas que permitirán reducir de forma significativa la demanda del inmueble.

El acceso principal se mantendrá en la planta primera, desde el Árbol Gordo, incorporando una rampa de mínima pendiente que mejorará la entrada al edificio. Además, se acondicionará el acceso a la planta baja, donde se situarán el salón de actos y la escuela de hostelería para facilitar la entrada del público.

Plano del Centro de Innovación Social y Territorial Salamanca CIS La Estrella | Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

La intención consta de una planta baja se ubique el salón de actos y la escuela de hostelería con zonas vinculadas a restauración, cafetería, cocina, pastelería y espacios comunes; la primera planta albergará zonas de coworking, despachos independientes, salas de reuniones, espacios colaborativos, salas de formación, ludoteca, work café y áreas de innovación digital; y la segunda planta se reservará para espacios más especializados o de carácter interno, espacios municipales, laboratorio HUB Portugal, incubadora, innovación social y escuela de impacto social.

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Concretamente, Iglesias ha afirmado que “ya hay técnicos trabajando muy bien en su desarrollo", aputando que se trata de "un proyecto a largo plazo que no es lo habitual". También se ha explicado que el nuevo CIS La Estrella "nace con la vocación de convertirse en un centro de referencia para el impulso de proyectos de impacto social, el emprendimiento, la formación, la cooperación entre entidades públicas y privadas y el desarrollo de nuevas iniciativas vinculadas al territorio".

Su creación, han indicado, responde a la necesidad de contar con un espacio preparado para acoger actividad asociativa, cultural, empresarial, formativa y profesional, así como nuevas fórmulas de trabajo colaborativo y coworking.