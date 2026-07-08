El REI 11 expondrá en Ciudad Rodrigo la muestra fotográfica “Orgullosos de servir a tu Bandera”

El Regimiento de Especialidades de Ingenieros nº 11 (REI 11) expondrá en Ciudad Rodrigo la muestra fotográfica "Orgullosos de servir a tu Bandera".

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Se trata de una exposición de 25 fotografías y un vídeo con motivo del décimo aniversario de la renovación de la bandera del REI 11.

Los visitantes podrán asistir a un recorrido visual por las distintas actividades y misiones que desempeñan los militares del regimiento. Se realiza un recorrido histórico que se remonta a la creación del III Batallón del Regimiento de Ingenieros en 1844, así como a las sucesivas transformaciones y cambios de enseña a lo largo del tiempo.

La exposición permanecerá abierta al público en la Casa Municipal de Cultura de Ciudad Rodrigo desde el 9 al 19 de julio en horario de mañana de 09.00 a 14.00 horas y por la tarde de 18.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes y los sábados y domingos de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.30 horas.

Esta exposición estuvo ya expuesta en la torre de los Anaya en Salamanca en el mes de junio.

Exposición fotográfica “Orgullosos de servir a tu Bandera” REI 11