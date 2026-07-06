Las caídas en el suministro eléctrico que se vienen registrando en los últimos meses en la comarca del Rebollar se traslada a las Cortes

Las reiteradas caídas en el suministro eléctrico que se han venido registrado en los últimos meses en la comarca del Rebollar se ha trasladado a las Cortes de Castilla y León tras una batería de preguntas impuestas por UPL.

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El partido del Pueblo Leonés pide "medidas inmediatas" que atajen el problema que está generando tanto a vecinos como a negocios locales dentro de este territorio integrado en la comarca de Ciudad Rodrigo.

A través de un comunicado, UPL indica que solamente en el mes de junio se han registrado al menos 16 caídas del suministro eléctrico, las cuales se han intensificado a partir del 10 de junio, haciéndose especialmente recurrentes en la última semana de junio con varias caídas al día.

Registro De Caídas En El Suministro Eléctrico En La Comarca Del Rebollar. Upl

UPL pregunta a la Junta "si ha contactado o tiene previsto contactar con la empresa encargada del

suministro eléctrico en El Rebollar, de cara a que garantice que haya un suministro eléctrico de

calidad en esta comarca".

Entre las preguntas que hay en el escrito a las mesa de las Cortes figuran:

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