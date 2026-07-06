Las caídas en el suministro eléctrico que se vienen registrando en los últimos meses en la comarca del Rebollar se traslada a las Cortes

Las reiteradas caídas en el suministro eléctrico que se han venido registrado en los últimos meses en la comarca del Rebollar se ha trasladado a las Cortes de Castilla y León tras una batería de preguntas impuestas por UPL.
El partido del Pueblo Leonés pide "medidas inmediatas" que atajen el problema que está generando tanto a vecinos como a negocios locales dentro de este territorio integrado en la comarca de Ciudad Rodrigo.
A través de un comunicado, UPL indica que solamente en el mes de junio se han registrado al menos 16 caídas del suministro eléctrico, las cuales se han intensificado a partir del 10 de junio, haciéndose especialmente recurrentes en la última semana de junio con varias caídas al día.
UPL pregunta a la Junta "si ha contactado o tiene previsto contactar con la empresa encargada del
suministro eléctrico en El Rebollar, de cara a que garantice que haya un suministro eléctrico de
calidad en esta comarca".
Entre las preguntas que hay en el escrito a las mesa de las Cortes figuran:
- ¿Qué valoración hace la Junta de las constantes caídas del suministro eléctrico que se vienen registrando en la comarca salmantina del Rebollar?
- ¿Ha contactado o tiene previsto contactar la Junta con la empresa encargada del suministro eléctrico en la comarca salmantina del Rebollar, de cara a que garantice que haya un suministro eléctrico de calidad en esta comarca, sin que se sigan repitiendo de forma recurrente caídas en dicho suministro?
- ¿Se han previsto medidas por parte de la empresa o la administración para garantizar que haya un suministro eléctrico de calidad en la comarca salmantina del Rebollar, sin que se sigan repitiendo de forma recurrente caídas en dicho suministro?
- ¿Es constante la Junta del perjuicio y el contratiempo que suponen para los vecinos y negocios de la comarca del Rebollar las constantes caídas en el suministro eléctrico?