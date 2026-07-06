Scala Coeli reabre al público el 9 de julio con estrenos para los visitantes

La Universidad Pontificia junto con el Ayuntamiento de Salamanca han presentado en la mañana de este lunes las renovaciones a las que se ha sometido Scala Coeli para reabrir al público este jueves 9 de julio.

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Scala Coeli es, en palabras del rector de la UPSA Santiago García-Jalón y el alcalde, Carlos García Carbayo, “uno de los lugares más emblemáticos de Salamanca” y también una de las “propuestas estrellas de la oferta turística de la ciudad”.

Novedades que se encontrarán los visitantes: Renovación del acceso y hall de entrada: el punto de inicio de la ‘ascensión transformadora’ a las torres cuenta con una zona de aclimatación lumínica y sonora en la que se ha instalado una pantalla led de 2,5x2 metros en el que se proyecta un gemelo digital que ofrece una visión del edificio.

Mejora en el primer tramo de escaleras que introduce al turista en el significado de la visita: los 179 escalones se han ilustrado con imágenes que muestran la arquitectura del edificio con tintes dramáticos, buscando la mirada neobarroca que se sitúa entre la realidad y la ficción.

Se incorpora una línea del tiempo para comprender mejor la historia de la Clerecía.

El visitante encontrará un neo-retablo digital que ofrece cuatro historias: es una obra del salmantino Chema Alonso.

Se recupera el segundo matroneo sur que amplía el recorrido con parte de la colección de la Universidad Pontificia y con un audiovisual que aporta información sobre la historia del edificio: ‘El sueño de una reina’, se trata de una obra de Paula Alonso Elbaile, donde el visitante puede disfrutar de varias intervenciones. ‘El vestidor de la reina’ es una pieza escultórica contemporánea inspirada en la reina, que proyecta imágenes impresas sobre la falda e iluminadas desde el interior referidas a su infancia, a Ignacio de Loyola, al rey Felipe III, sus colaboradores, a quienes compartieron y le acompañaron en su proyecto para el Real Colegio del Espíritu Santo de la Compañía de Jesús; frente a la representación de Margarita, se ha instalado una composición con el mapamundi.

En la escalera del campanero se incorpora ‘Latiendo’, una pieza del artista Daniel Canogar; y en la subida de las torres se incorpora la realidad aumentada para disfrutar del ese espacio de una manera más detallada. Presentación de las novedades de Scala Coeli | Andrea Mateos

Estos trabajos de mejora han sido financiados por la UPSA y el Ayuntamiento con Fondos Next Generation de la Junta de Castilla y León con un total de 520 mil euros.

“Scala Coeli es la culminación de un proyecto de conservar y cuidar un patrimonio que no solo pertenece a la Universidad, también a Salamanca y a todos aquellos que la sientes como propia”: palabras pronunciadas por el rector antes de subrayar que desde que se abrieron sus puertas al público en el año 2012 “damos un paso más con esta renovación que se enmarca en una línea de trabajo constante de la universidad, que se suma a la recuperación del retablo mayor y los laterales, siendo un espacio que permite acercar el patrimonio de la Universidad a la sociedad”.

El rector también ha indicado que con estas novedades la “Universidad mira al cielo para seguir construyendo futuro desde la historia”.

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Desde que Scala Coeli abrió sus puertas en marzo de 2012 hasta ahora han pasado por allí 995.756 visitantes.

El recto de la UPSA presentando las novedades de Scala Coeli | Andrea Mateos

Antes de la visita guiada por las novedades del recorrido, Canogar, el autor de ‘Latiendo’, ha descrito que “es una obra hecha material reciclado, que surge como un reto de despegar una obra de arte en la escalinata que sube a La Clerecía. Una obra de siete metros que se puede observar desde diferentes perspectivas y ángulos, diseñados para espectadores activos”.

También ha explicado que “como joven artista en el pasado siempre me parecía que era redundante hacer arte que tuviera un diálogo con el pasado. Sin embargo, desde mi madurez me he dado cuenta de que las pocas cosas que tenemos para darle sentido al presente es mirar hacia la historia, y cuando me invitaron para pensar un proyecto para Scala Coeli vi la oportunidad de generar un diálogo con la historia”.

Todas estas novedades se tratan, según ha explicado García-Jalón, de “tareas de dignificación del templo”, quedando pendientes la restauración de algunos retablos laterales en los que está trabajando.