Graduación de una nueva promoción de pilotos de Adventia | Comunicación Universidad de Salamanca

Durante la ceremonia también se entregaron las becas académicas a los estudiantes del Grado y del Curso de Adaptación al Grado

La Universidad de Salamanca acogió este jueves la graduación de una nueva promoción del Grado en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas, Curso Integrado en Piloto de Línea Aérea y del Curso de Adaptación al Grado.

Publicidad Publicidad

La ceremonia en el Colegio Arzobispo Fonseca reunió a estudiantes, familias, profesorado, antiguos alumnos y representantes institucionales, simbolizando el cierre de una etapa de formación y el comienzo de la carrera profesional de una nueva generación de pilotos.

Según informaciones de la USAL, uno de los momentos más emotivos del acto fue la imposición de las alas por parte de los familiares de los graduados, un gesto que representa el inicio de su trayectoria profesional "tras años de esfuerzo, dedicación y preparación".

En nombre de la promoción, los delegados Antonio López y Paula Rossi destacaron que las alas recibidas representan "cada clase, cada vuelo y cada esfuerzo realizado durante estos años".

El padrino de la promoción, Álvaro Martín, antiguo alumno de Adventia, recordó a los graduados que “la excelencia profesional se construye tanto sobre los conocimientos técnicos como sobre valores como la profesionalidad, la responsabilidad y la humildad, esenciales en una profesión donde el trabajo en equipo resulta fundamental”.

Durante la ceremonia también se entregaron las becas académicas a los estudiantes del Grado y del Curso de Adaptación al Grado de la Universidad de Salamanca.