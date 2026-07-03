Así deberán solicitarse las devoluciones de los tiques de la ORA cobrados por error

El Ayuntamiento de Salamanca ha informado de que las devoluciones de los tiques de la ORA, tanto los adquiridos en los parquímetros como a través de la aplicación móvil, correspondientes a las nuevas zonas de estacionamiento regulado y cobrados por error, deberán tramitarse de forma presencial.
Las solicitudes podrán presentarse en las oficinas de la empresa concesionaria, situadas en la avenida de Villamayor, 1-5, de lunes a viernes, en horario de 8:30 a 15:00 horas. Para que la devolución sea efectiva, será obligatorio aportar el tique, ya sea en formato físico o digital.
Asimismo, el Consistorio recuerda que las nuevas zonas de estacionamiento regulado entrarán en funcionamiento el próximo 15 de julio. A partir de esa fecha, todos los vehículos, incluidos los de las personas residentes, deberán abonar la tarifa correspondiente para estacionar en la vía pública.
Por último, el Ayuntamiento señala que las personas residentes que aún no hayan tramitado su tarjeta de aparcamiento pueden hacerlo a través de los canales habilitados por la empresa concesionaria.