El Ayuntamiento de Salamanca aprueba una declaración institucional de apoyo al pueblo venezolano tras los terremotos

El Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado en el pleno ordinario una declaración institucional de apoyo y solidaridad con el pueblo venezolano tras los dos terremotos registrados el pasado 24 de junio, que dejaron numerosas víctimas y graves daños materiales.

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El texto expresa las condolencias a las familias de los fallecidos, desea una pronta recuperación a los heridos y recuerda la ayuda de 10.000 euros aprobada por el Consistorio y canalizada a través de Cruz Roja para colaborar en las labores de emergencia.