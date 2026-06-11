Consulta aquí la programación de las Fiestas de San Juan de Sahagún en Salamanca 2026 del 11 al 14 de junio

21:00 horas. Entrega de las Medallas de Oro de la Ciudad en la Plaza Mayor al Ilustre Colegio de la Abogacía de Salamanca, que este año celebra el 250 aniversario de su fundación, a Araceli Mangas, académica de Número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y al doctor Juan Jesús Cruz, que es uno de los grandes impulsores de la oncología médica en Castilla y León.