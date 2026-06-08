Ratificadas las Medallas de Oro 2026 para el Colegio de la Abogacía de Salamanca, Araceli Mangas y Juan Jesús Cruz

El pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha ratificado este lunes, 8 de junio, la propuesta del jurado de distinciones para conceder las Medallas de Oro de la ciudad 2026 al Ilustre Colegio de la Abogacía de Salamanca, Araceli Mangas y Juan Jesús Cruz.

Publicidad Publicidad

La decisión ha sido apoyada por todos los grupos municipales y concejales no adscritos, en un pleno que no ha contado con ninguna intervención al respecto.

Publicidad

De esta forma, el acto de entrega de estas distinciones concedidas por el Ayuntamiento de Salamanca se celebrarán el sábado, 13 de junio, en un acto especial que tendrá lugar a las 21:00 horas en la Plaza Mayor, dentro de la programación de las fiestas en honor a San Juan de Sahagún.

Publicidad Publicidad

Cabe recordar que la medalla concedida para el Ilustre Colegio de la Abogacía de Salamanca se justifica en la celebración de su 250 aniversario, además de por “formar parte de la historia civil de la ciudad” y por “su compromiso y servicio a la ciudadanía. Es una institución muy relevante y un referente en la defensa de los derechos de las personas”.

En el caso de Araceli Mangas, la concesión a la académica de Ledesma se lleva a cabo por su carrera profesional y docente, como “una de las grandes referentes españolas en Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea”.