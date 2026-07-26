Salamanca suma más de 27.000 empleados públicos tras crecer las plantillas de las administraciones en el último año

Salamanca cuenta ya con 27.158 empleados públicos entre las distintas administraciones, una cifra que supone un aumento del 1,9% respecto al año anterior, con la incorporación de nuevos efectivos, según los datos recogidos por Ical a partir de la estadística del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública.

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El incremento sitúa a la provincia como una de las que ha aumentado su número de trabajadores públicos durante 2025, en un contexto en el que las plantillas de las administraciones públicas de Castilla y León alcanzaron en enero de 2026 los 182.824 empleados, un 2,2% más que un año antes, con 3.887 incorporaciones.

Según Ical en el caso concreto de Salamanca, el mayor peso corresponde a la Junta de Castilla y León, que cuenta con 16.941 trabajadores en la provincia, un 2,8% más que en enero de 2025. Dentro de esta administración autonómica, el refuerzo de las áreas de sanidad y educación ha sido uno de los principales motores del crecimiento regional, con la incorporación de 1.400 nuevos efectivos sanitarios y 1.172 docentes durante el último año.

Además, las entidades locales de Salamanca también han incrementado sus plantillas, hasta alcanzar los 5.383 empleados públicos, lo que supone un crecimiento del 1,9% respecto al ejercicio anterior.

Por su parte, el personal de la Administración del Estado en la provincia se situó en 4.834 trabajadores, aunque en este caso se registró un descenso del 1,3% durante 2025.

Tal y como recoge Ical en el conjunto de Castilla y León, la Junta contaba en enero de este año con 108.299 empleados públicos, un aumento del 2,6% y 2.709 trabajadores más que doce meses antes. Las mujeres continúan siendo mayoría dentro de las plantillas públicas autonómicas, con 76.423 empleadas, frente a 31.876 hombres.

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